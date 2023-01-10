В Перу 17 человек погибли во время акций протеста

В Перу во время новой волны протестных акций погибли не менее 17 человек, еще 52 получили различные ранения. Об этом сообщает департамент здравоохранения провинции Сан-Роман.
Антиправительственные демонстрации прошли в городе Хульяка, административном центре провинции Сан-Роман. Сначала сообщалось о пятерых погибших, затем их число увеличилось до 17.
Столкновения между протестующими и полицией возобновились 6 января. Участники акций протеста требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства.
Протесты по всей стране вспыхнули 7 декабря 2022 года после отстранения от должности президента Перу Педро Кастильо, распустившего парламент. Парламентарии трижды пытались отстранить главу государства в связи с подозрениями в коррупции. 15 декабря власти ввели в стране чрезвычайное положение сроком на 30 дней.
Лима, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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