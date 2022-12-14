СМИ: США готовят санкции против 30 компаний КНР

США готовятся расширить санкции против китайского бизнеса. Американские чиновники прорабатывают ограничения еще для 30 компаний из КНР, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в черный список может попасть производитель чипов Yangtze Memory Technologies. Оглашение новых санкций может произойти до конца недели.

Агентство отметило, что расширение санкций США против Китая может активировать «технологический конфликт».

США и Евросоюз объединили усилия по проработке экспортных санкций в отношении Китая по примеру антироссийских ограничений. В начале декабря Штаты анонсировали новые санкции в отношении КНР, на что китайский МИД выразил протест. Министерство заявило, что США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению, играя роль мирового жандарма.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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