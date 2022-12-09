КНР отказала США в роли «мирового жандарма» после новостей о новых санкциях

США не имеют права выступать в роли «мирового жандарма», заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она осудила вмешательство Вашингтона в дела других стран после анонса введения новых американских санкций в отношении России и Китая.

Дипломат отметила, что Штаты только прикрываются заботой о соблюдении прав человека для введения новых ограничений.

«Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом соблюдения прав человека, США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма», – приводит ее слова РИА Новости.

Мао Нин отметила ответственное поведение КНР в сфере рыболовства и усилия в борьбе с незаконным выловом, предпринимаемые вместе с другими странами. Дипломат предупредила, что Пекин примет меры противодействия против санкций.

Вашингтон намерен заморозить активы и запретить деловые отношения с рядом лиц из Росси и КНР, написала Wall Street Journal. США также готовят обвинения в незаконном рыболовстве в Тихом океане против КНР.

Напомним, в Китае предрекли уничтожение гегемонии США и установление нового порядка в следующие 10 лет. Необходимость сбросить давление Штатов проявилась после их вмешательства в конфликт на Украине и принуждения союзников действовать против России в интересах США.

Пекин, Наталья Рязанова

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