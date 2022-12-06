СМИ: США показали важность уничтожения своей гегемонии, вмешавшись в конфликт на Украине

Вмешательство США в конфликт на Украине показало всему миру необходимость уничтожения их гегемонии. В следующие десять лет на смену жесткому влиянию Штатов должен прийти порядок на основе устава ООН, пишет Global Times.

Издание отметило, что Вашингтон преувеличивает угрозы от других стран, чтобы вынудить союзников действовать в интересах Штатов. Основанный на правилах порядок на самом деле нацелен на благо только одной страны.

«Знамя «борца за справедливость», которое США несут, чтобы заручиться поддержкой союзников, неоднократно падало под гнетом реальности. Все больше стран начинают понимать, что так называемый глобальный порядок является исключительно продуктом глобального доминирования США для защиты интересов США», – говорится в статье.

Вмешиваясь в конфликт на Украине, Штаты с одной стороны взывают к партнерскому отношению Европы, чтобы усилить давление на Россию. А с другой – развивают жесткую конкуренцию, ухудшающую европейскую экономику.

«В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает рушиться, как и их гегемония, маскирующаяся под «международный порядок, основанный на правилах». Грядущее десятилетие должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона. Настоящий международный порядок должен строиться на основе Устава ООН с целью создания общего будущего для человечества, а не того, которое основано на юрисдикции Вашингтона», – отмечает издание.

Пекин, Наталья Рязанова

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