Революция мироустройства и вторая волна деколонизации: мир устал от диктата США

Мир переживает геополитическую революцию, которая в итоге должна закончиться установлением многополярного мира и реформой Организации объединенных наций (ООН). Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике Российского совета по международным делам, посол в отставке Александр Крамаренко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, США неизбежно потеряют лидирующие позиции.

«Назревает вторая волна деколонизации. Думаю, это будет освобождение от неоколониальной зависимости освободившихся ранее бывших зависимых территорий и колоний, когда их ресурсами распоряжаются контролируемая Западом торгово-экономическая и валютно-финансовая система, когда им остаются «вершки или корешки», а основные выгоды от использования этих ресурсов получают ведущие западные страны – пресловутый «золотой миллиард», – пояснил эксперт.

Крамаренко обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке является ярким примером «кризиса развития в незападном мире». «Как-то представитель Саудовской Аравии, отвечая на критику американцев по поводу решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, говорил, что речь идет о наших проблемах развития, потому что огромное число населения уже молодежь. Надо давать техническое образование, нужно диверсифицировать экономику, которая востребовала эту часть населения, которая растет очень быстрыми темпами. То же происходит по всюду в арабском мире, но и в третьем мире в целом», – уточнил он.

«Мы переживаем переход от одного геополитического порядка к другому. Это своего рода геополитическая революция. Никакая революция не происходит без мук, она всегда представлена множественными кризисами с множественными последствиями в рамках той сложной системы, каковой является мировой сообщество», – констатировал дипломат.

«Все устали от диктата, от того, что им говорят, чего надо делать, чего не надо делать, как голосовать. Востребовано просто ощущение равноправия с международными партнерами, которого нет у подавляющего большинства незападных стран, когда они общаются с западными странами. Ни чувства равноправия, ни даже готовности договариваться, – вот чего нет. Вот почему система западного доминирования износилась, и перспективы у нее никакой нет», – подчеркнул Крамаренко.

При этом дипломат обратил внимание на другую проблему однополярного мира – деградацию элит европейских стран, в том числе, Великобритании. «Ею (премьер-министром Великобритании Лиз Трасс) кончается волна несостоятельных лидеров – плодов или продуктов однополярного момента. Этот момент тянулся 30 лет, и вся нынешняя элита не только западных стран была воспитана американцами в условиях, что им не было никакой альтернативы. Отсюда тот энтузиазм, с которым многие столицы (государств Европы) поддерживают нынешний порядок при доминирующей роли США и Запада в целом... Последним серьезным человеком во главе Великобритании по моему глубокому убеждению был Джон Мейджор (1990-97 гг). А все последовавшие – безынициативны, ненужны, от них ничего не зависело. То есть, там (во главе Британии) могли быть любые люди. Как правило, это были люди случайные, продукт частных английских школ и университетов, когда учили чему-нибудь и как-нибудь, во всем дилетантизм. Он проявился вполне в политике потом. Естественно, никаких нравственных оснований и принципов. Люди просто не были достаточно подготовлены к тому, чтобы рулить страной. И уже тем более они не были подготовлены к такому кризису, который мы переживаем сейчас», – подчеркнул Крамаренко.

Как считает эксперт, в настоящее время Европа становится расходным материалом для экономики США. «Это будет иметь серьезные последствия для западного единства и вообще существования западного альянса, как мы его знаем в послевоенный период. Они (европейцы) не хотят, чтобы реиндустриализация Америки осуществлялась за счет их, за счет того, чтобы их молодежь вместе с рабочими местами перемещалась в Северную Америку или вообще оставалась без работы. Думаю, что потеря российского рынка для Европы, их частного бизнеса, в том числе крупного, – это был серьезный удар, который они вынуждены были проглотить. Но когда им предлагают уходить из Китая, американцы предлагают… Ну куда уходить? В Европу нельзя – там нет энергетических ресурсов. То есть, Европа лишилась в результате нынешнего кризиса и санкционного бумеранга своей глобальной конкурентоспособности. А это очень много значит в развитии. Как это будет влиять на дальнейшие отношения между западными странами, посмотрим. Но все-таки любое государство, прежде всего, печется о собственных национальных интересах. И, рано или поздно, электорат своим лидерам подскажет, где они находятся», – полагает дипломат.

По его оценке, нынешняя ситуация в итоге неизбежно приведет к реформе ООН с изменением состава Совета безопасности за счет представителей всех региональных групп и континентов мира. «Это будет путь прозрачного процесса на основе сопряжения тех интересов ведущих региональных держав того или иного континента или географического региона. Мы исходим из этого, когда говорим о реформе ООН, которая сейчас не может произойти, но которая в перспективе неизбежна и необходима… На протяжении последних 150 лет многообразие подавлялось сначала за счет строительства колониальных империй, потом за счет «холодной войны», – подчеркнул он.

«Можно по-разному (нынешнее положение) называть – второй «холодной войной»… В любом случае, это состояние кризиса именно глобального, геополитического порядка, который после того как все утрясется и все встанет на свои места, уверен, что это будет именно многополярный миропорядок. Тогда речь зайдет о реформировании ООН. Тогда все игроки, включая наших западных партнеров, признают реальность существования других центров мирового экономического роста и военно-политической мощи», – заключил Крамаренко.

Москва, Мария Соколова

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