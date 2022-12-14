В мире более 500 журналистов находятся в местах лишения свободы

В мире отмечается рост числа представителей СМИ, которые находятся под стражей из-за своей профессиональной деятельности. Об этом сообщает международная неправительственная организация «Репортеры без границ».

На 1 декабря 2022 года в местах лишения свободы содержатся 533 журналиста, это на 13,4% больше, чем годом ранее. При этом значительно выросло число репортеров-женщин, которых поместили под стражу, – 78 человек, что на 30% больше, чем в 2021 году.

Первое место по числу находящихся в заключении журналистов (110 человек) удерживает Китай.

Кроме того, за год 57 работников прессы были убиты по причине исполнения профессиональных обязанностей. Хотя журналисты погибают и в горячих точках, но все же большинство (более 60%) умерли в странах, где в 2022 году сохранялась мирная обстановка.

Наиболее опасным для представителей СМИ регионом (47,4% погибших) признана Латинская Америка.

Москва, Зоя Осколкова

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