КНДР успешно испытала новый двигатель большой тяги

В КНДР успешно испытали твердотопливный двигатель с технологией управления вектором тяги. Его планируется использовать для разработки вооружения нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Испытание нацелено на подтверждение технических характеристик сверхмощного твердотопливного реактивного двигателя, в который внедрена технология управления вектором тяги. Это важнейшее испытание создает прочную научно-техническую гарантию разработки очередной системы стратегического вооружения нового типа», – говорится в сообщении.

Пхеньян предупредил Вашингтон о жестком ответе на расширение программы сдерживания КНДР. Северная Корея участила военные испытания, а в ноябре провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», способной пролететь более 15 тыс. км, т.е. достичь США.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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