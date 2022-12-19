В Африке сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза

Пожар произошел в комплексе зданий представительства Евросоюза в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил посол ЕС Дуглас Дариус Карпентер.

ЧП произошло в столице ЦАР городе Банги в ночь на понедельник. По словам дипломата, в пожаре никто не пострадал.

«Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы», – написал посол ЕС в твиттере. Возможные причины пожара не называются.

Это не первый инцидент с иностранными представительствами в ЦАР в последнее время. В пятницу, 16 декабря, в Банги было совершено покушение на директора Русского дома Дмитрия Сытого. Он получил посылку, которая взорвалась у него в руках. В результате пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

Банги, Зоя Осколкова

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