Польша открыла программу военных тренировок для мужчин 15-65 лет

Польские власти одобрили программу тренировок с военными для добровольцев 15-65 лет. Проект рассчитан на обучение более восьми тысяч человек.

«Наша цель – обучить как можно больше людей основным навыкам: обслуживание оружия, основы оказания медицинской помощи, навыки действий в кризисной ситуации, умение развести огонь в экстремальной ситуации, выживание в сложной ситуации», – заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Тренинги будут проводить по субботам в 31 гарнизоне по всей стране. Подростки смогут приходить на занятия при условии разрешения родителей, пишут «Известия».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии части Украины. Профильным службам поручили оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Варшава, Наталья Рязанова

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