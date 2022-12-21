Маск в 2022 году лишился 122,6 млрд долларов и упал в рейтинге богачей

Основатель SpaceX Илон Маск с начала 2022 года лишился 122,6 млрд долларов. Теперь его состояние находится в худшем состоянии за последние два года, пишет Bloomberg.

Потери в текущем году превысили доход Маска в 2021 году. Тогда основатель Tesla и SpaceX возглавил рейтинг самых богатых людей. Теперь состояние Маска оценивается в 147,7 млрд долларов, и большую его часть составляют акций и опционы производителя электрокаров Tesla.

В итоге, Илон Маск опустился на вторую строчку рейтинга богачей по версии агентства. На первое место попал президент группы компаний LVMH Бернар Арно с 161 млрд долларов.

За первое полугодие 2022 года 500 богатейших людей мира потеряли рекордные 1,4 трлн долларов. Только состояние Илона Маска уменьшилось почти на 62 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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