В Стэнфордском университете советуют отказаться от слов «американец» и «иммигрант»

Специалисты Стэнфордского университета выпустили рекомендации по употреблению различных слов на онлайн-ресурсах вуза. В частности, они советуют не называть живущих в США людей американцами, а также отказаться от слов «иммигрант», «племя» и «ребята».

В список на 13 страницах вошли слова и понятия, дающие, по мнению авторов, негативные оценки тем или иным категориям людей, пишет газета New York Post. Среди прочего специалисты рекомендовали отказаться от использования слова «американец» применительно к жителям США. Дело в том, что таким образом создается впечатление, будто Соединенные Штаты являются наиболее важным государством в американском регионе. Вместо этого советуют использовать словосочетание «гражданин США».

Кроме того, в университете предложили отказаться от слова «иммигрант» в пользу словосочетания «иммигрировавший человек» или понятия «негражданин». В список попало и слово «племя» (tribe) применительно к группе друзей или семье, поскольку оно исторически обозначает коренные народы. То же касается и слова «ребята» (guys) применительно к группе людей, в которую входят не только представители мужского пола, более корректным авторы перечня считают термин «народ» (folks).

Афроамериканцев в Стэнфордском университете предлагают называть «черными». Актуальные вопросы гендерной идентичности также не обошли сторонать, теперь нужно использовать местоимение «они», вместо «он» или «она», а лучше и вовсе отказаться от местоимений в пользу имени конкретного человека.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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