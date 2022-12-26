В Японии жертвами сильных снегопадов стали 17 человек

Непогода в Японии стала причиной гибели 17 человек, еще более 100 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщило японское Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Снегопады обрушились на север Японии в конце прошлой недели. Десятки авиарейсов были отменены, на дорогах образовались заторы. За выходные автомобильное сообщение и движение общественного транспорта удалось привести в норму.

Отмечается, что в северо-восточной части страны осадков выпало в три раза больше средней нормы. Снег, налипший на кабели линий электропередач, оставил без света около 20 тысяч домов на Хоккайдо. На острове Хонсю к понедельнику высота снежного покрова составляет почти 1,7 метра.

По данным экстренных служб, на данный момент зарегистрирована гибель 17 человек, еще 110 получили ранения. Причиной большинства смертей и травм стали падения снега и наледей с крыш.

Токио, Зоя Осколкова

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