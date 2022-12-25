Жертвами снежного шторма в США стали не менее 23 человек

По меньшей мере 23 человека погибли в США из-за инцидентов, связанных с непогодой. Люди насмерть замерзали на улицах. Об этом сообщают американские СМИ.

Снежная буря обрушилась на центральную и восточную часть Соединенных штатов. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причинами сотен автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек тысяч авиарейсов.

«Как минимум 23 человека погибли в инцидентах, связанных с погодой. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане», – передает телеканал NBC. В основном речь идет о смертях от переохлаждения.

В северной части штата Нью-Йорк около 500 автомобилистов застряли в своих машинах с вечера пятницы до утра субботы. Для спасения была вызвана Национальная гвардия. По крайней мере, один человек был найден мертвым в машине.

За последние два дня в США было отменено более семи тысяч авиарейсов. Так международный аэропорт в Нью-Йорке был вынужден полностью прекратить полеты в пятницу. В аэропортах штата Мичиган было отменено большинство рейсов.

Сильный ветер и снег, налипающий на провода, вызвали массовые перебои с энергоснабжением. На пике число обесточенных домохозяйств достигало 1,8 млн.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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