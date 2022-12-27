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Вторник, 27 декабря 2022, 15:20 мск

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Число жертв снежной бури в США возросло до 57

В США продолжает расти число жертв и пострадавших от снежной бури. По последним данным, из-за холодов погибли 57 человек. В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Смерти людей, вызванные неблагоприятными погодными условиями, были зафиксирована в 12 штатах, среди которых Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси и Канзас. В Нью-Йорке власти объявили режим чрезвычайной ситуации, а президент США Джо Байден обещал выделить федеральную помощь штату для борьбы с последствиями снежной бури.

В общей сложности предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, которые проживают в центральной и восточной частях страны. По прогнозам синоптиков, мороз и снегопады будут сохраняться и на этой неделе.

Тем временем, в пострадавших от стихии районах начали действовать мародеры. Местные СМИ публикую кадры разграбленных магазинов. Нарушители разбивают витрины и беспрепятственно забирают продукты и технику.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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