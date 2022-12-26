До 46 человек выросло число жертв снежной бури в США

Число погибших в результате снежной бури в США продолжает расти. По разным данным, число жертв достигло 34-46 человек. Национальная метеорологическая служба призвала американцев оставаться дома или очень тепло одеваться перед выходом на улицу.

«В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты», – говорится в сообщении ведомства. В ряде регионов ситуацию усугубляет ледяной ветер.

Число жертв непогоды по всей стране увеличилось до 34 человек, передает Associated Press. Телеканал NBC News уточнил, что число погибших составило 46 человек. Ранее сообщалось о 23 погибших.

Шторм прошел по территории Штатов от Великих озер около Канады до Рио-Гранде вдоль мексиканской границы. В некоторых штатах побиты температурные рекорды за несколько десятков лет. В Центральном парке в Нью-Йорке зафиксирована самая низкая температура за 150 лет наблюдений, передает CNN.

Около 250 тыс. домов и предприятий в США остались без электричества. Большая часть отключений случилась в штатах Мэн и Нью-Йорк. В некоторых районах подачу электричества восстановили. С начала шторма отключения затронули несколько миллионов абонентов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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