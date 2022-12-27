В Японии четвертый за два месяца министр покинул пост

Министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба решил покинуть свой пост на фоне скандала. Политика подозревают в финансовых нарушениях.

Предположительно, мать и супруга Акибы получили в качестве арендной платы за офис около 14 млн иен в период с 2011 по 2020 год. Оплата поступила от фондов, возглавляемых министром, а полученные доходы не были задекларированы.

Кроме того, секретари Акибы получили от него 200 тысяч иен во время избирательной кампании перед выборами в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года. Нарушения вызывали вопросы у оппозиции, в связи с чем власти опасались, что на фоне этого работа законодательного органа власти могла бы быть заблокирована.

Место Акибы на посту министра по делам реконструкции может занять Хиромити Ватанабэ, занимавший эту должность ранее.

Стоит отметить, что это уже четвертый министр, подавший в отставку за последние два месяца. Ранее со своих постов ушли министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, министр юстиции Ясухиро Ханаси и министр по административным делам и коммуникациям Минору Тэрада.

Тем временем, впервые уровень недоверия к японскому правительству, возглавляемому Фумио Кисидой, превысил 50%. Ранее сам премьер оказался в центре коррупционного скандала. Его подозревают в нарушении законодательства об организации выборов.

Токио, Зоя Осколкова

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