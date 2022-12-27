В Индии леопард покалечил 15 человек

В Индии не менее 15 человек были ранены в результате нападений леопарда. Об этом сообщает телеканал Times of India.

Инцидент произошел в штате Ассам. Зверь в поисках еды забрался в кампус Исследовательского института тропических лесов (RFRI), расположенного на окраине города Джорхат. Предположительно, хищник пришел из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.

Сначала леопард напал на квадроцикл, на котором ехали сотрудники, затем он заскочил в фургон с гражданскими лицами, а таже скрывался в жилом квартале неподалеку, перемещаясь преимущественно ночью.

В результате 15 человек получили различные ранения, в том числе работники лесного хозяйства, дети и женщины.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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