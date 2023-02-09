В Индии леопард ранил шесть человек в здании суда

Леопард пробрался в здание суда в Индии и напал на людей. По последним данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает газета Metro.
Инцидент произошел в городе Газиабада в северном штате Уттар-Прадеш. Хищник проник в здание окружного суда. Леопард успел ранить шестерых, прежде чем люди эвакуировались и вызвали специалистов по отлову диких животных.
Больше других пострадал мужчина, который пытался остановить зверя, повалил его и ударил. В результате трое оказались в больнице, остальных пострадавших после оказания медицинской помощи отправили домой.
Прибывшие на место сотрудники службы усыпили леопарда и поместили его в клетку.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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