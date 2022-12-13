В Индии леопард убил ребенка

В Индии леопард напал на семилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщает News18.

Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш. Мальчик возвращался с плантации сахарного тростника вместе со старшей сестрой, когда на детей напал хищник. Девочка позвала на помощь, но местные жители не успели спасти ребенка.

Зверь скрылся в лесу, бросив свою жертву. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

В настоящее время сотрудники департамента лесного хозяйства организовали патрулирование территории. Местным жителям посоветовали не выходить на улицу по одиночке, пока хищник не будет пойман.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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