В Индии леопард-людоед убил и съел пастуха

В Индии леопард убил пастуха и съел его тело. Охотоведы расставляют ловушки, чтобы поймать опасного зверя. Об этом сообщает Times Now News.

Нападение произошло в заповеднике Ковери Уайлдлайф, в штате Карнатака. К правоохранителям обратились родственники пастуха. Они сообщили, что мужчина ушел в лес пасти скот и не вернулся.

Сотрудники Департамента лесных ресурсов отправились на поиски пропавшего и нашли его изглоданный труп. Установлено, что на мужчину напал леопард. Зверь перегрыз пастуху горло, а затем почти полностью съел левую ногу.

Хищника обнаружили неподалеку, он также убил несколько животных из стада и лакомился добычей, но при виде охотников скрылся в лесу.

Это первый случай убийства леопардом человека, зафиксированный в штате. Случаи нападения на людей были известны ранее, но, как правило, эти звери не поедают человеческую плоть. Представители лесной службы установили четыре клетки и 80 фотоловушек, чтобы выследить и поймать леопарда-людоеда.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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