Шаманы в Перу предсказали срок окончания конфликта на Украине

Группа шаманов в Перу предрекла завершение конфликта на Украине в 2023 году. Согласно их предсказанию, мирный договор будет подписан к августу, сообщает агентство Reuters.

Накануне шаманы, одетые в традиционную андскую одежду, провели обряд на вершине холма в столице Перу Лиме. Они приветствовали наступающий год церемонией очищения с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов России и Украины.

«Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели», – заявил шаман Клеоф Седано. По его предсказанию, мирное соглашение по украинскому конфликту будет подписано до августа будущего года.

Шаманы также предсказали сильное землетрясение в Северной Америке в 2023 году. Удар подземной стихии может прийтись по США, сказал шаман Уолтер Аларкон. По его словам, в следующем году «будет много трагедий, в основном климатических».

Лима, Наталья Петрова

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