Армии США не хватило военнослужащих из-за проблем с психикой среди молодежи

В 2022 году американская армия не досчиталась 25% новобранцев из запланированного числа. Основные причины – проблемы со здоровьем среди молодежи и нежелание учиться. Об этом сообщает Fox News.

У американцев пропал интерес к военной службе. В этом году армии Соединенных Штатов не хватило 15 000 солдат от запланированного набора. Граждане неохотно идут как в добровольческие силы (AVF), так и в ряды Вооруженных сил.

Непосредственной причиной стал горячий рынок труда, но кризис назревал годами. Нехватка новобранцев в первую очередь связана с проблемами у молодежи с ожирением, отсутствием аттестатов об окончании средней школы и психическим здоровьем.

По мнению авторов статьи, американским властям необходимо пересмотреть подходы к набору солдат, чтобы не допустить неукомплектованности армии и избежать негативных тенденций в будущем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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