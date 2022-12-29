российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 декабря 2022, 16:42 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Армии США не хватило военнослужащих из-за проблем с психикой среди молодежи

Фото: U.S. Department of Defense

В 2022 году американская армия не досчиталась 25% новобранцев из запланированного числа. Основные причины – проблемы со здоровьем среди молодежи и нежелание учиться. Об этом сообщает Fox News.

У американцев пропал интерес к военной службе. В этом году армии Соединенных Штатов не хватило 15 000 солдат от запланированного набора. Граждане неохотно идут как в добровольческие силы (AVF), так и в ряды Вооруженных сил.

Непосредственной причиной стал горячий рынок труда, но кризис назревал годами. Нехватка новобранцев в первую очередь связана с проблемами у молодежи с ожирением, отсутствием аттестатов об окончании средней школы и психическим здоровьем.

По мнению авторов статьи, американским властям необходимо пересмотреть подходы к набору солдат, чтобы не допустить неукомплектованности армии и избежать негативных тенденций в будущем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

СМИ: Россия и КНР приблизили конец «золотых дней» для санкций США / Орешкин: главная волна мировой инфляции прошла / В МИД РФ предупредили НАТО о рисках раздачи цифрового оружия через Украину / Число жертв снежной бури в США возросло до 57 / Лавров уличил Пентагон в угрозе расправы над Путиным / В США вандалы разгромили три электроподстанции, оставив без света тысячи людей / Медведев назвал главный итог 2022 года / До 46 человек выросло число жертв снежной бури в США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, США,