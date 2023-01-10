Талибы* закрыли все салоны красоты в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) велело закрыть салоны красоты. Власти также запретили женщинам работать в торговых центрах, передает Al-Arabiya.

Правительство талибов дало заведениям индустрии красоты для женщин 10 дней, чтобы свернуть бизнес. Занятые там женщины не единственные, кто останется без работы. Впредь девушкам запрещено работать в любых точках в торговых центрах.

«Талибан»* уже запретил женщинам учиться в университетах, а преподаватели и административные работники женского пола с 24 декабря не могут занимать свои должности и появляться в вузах.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Кабул, Наталья Рязанова

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