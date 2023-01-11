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Среда, 11 января 2023, 10:01 мск

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Reuters: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии

Соединенные Штаты хотят сильно увеличить вооружение своих войск, дислоцированных в Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

В частности, США рассматривают возможность наращивания числа противокорабельных ракет, которые будут доставлены в Японию в составе реорганизованного полка морской пехоты численностью 2 тысячи человек, занимающегося разведкой и транспортировкой. Переброска будет завершена к 2025 году.

Кроме того, к весне 2023 года будет развернута отдельная рота армии США – около 300 военных и 13 судов – для оказания помощи в переброске американских и японских военных и техники.

Все это будет происходить в рамках усилий по сдерживанию Китая. Вашингтон и Токио наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с КНР из-за Тайваня. При этом, по данным агентства, общая численность американских войск в Японии не изменится.

Вашингтон, Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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