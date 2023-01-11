Индия провела учебный пуск баллистической ракеты

Индия успешно провела учебный запуск баллистической ракеты малой дальности «Притхви II». Рассчитанная на дальность 350 км ракета подтвердила свои характеристики, пишет Times Of India со ссылкой на министерство обороны.

Запуск произвели с испытательного полигона «Чандипур» у побережья восточного штата Одиша. В Минобороны Индии заявили, что ракета показала высокую точность при попадании в цель и подтвердила технические параметры. Специалисты подтвердили, что «Притхви II» стала неотъемлемую частью системы ядерного сдерживания и хорошо себя зарекомендовала.

В ноябре Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-3» средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»