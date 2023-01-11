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Среда, 11 января 2023, 16:02 мск

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В США отменили сотни авиарейсов из-за технического сбоя

В США произошел сбой системы оповещения пилотов. В результате сотни авиарейсов были отложены или отменены. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

О глобальном сбое в системе сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Отмечается, что проблема возникла в работе национальной системы управления воздушным движением.

В частности, была зарегистрирована техническая неувязка в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.

По данным телеканала, около 760 внутренних рейсов, а также вылетов и прибытий в страну были отложены на более поздний срок, еще 90 перелетов были отменены полностью. Отмечается, что лайнеры стоят на взлетно-посадочной полосе уже несколько часов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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