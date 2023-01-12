В США назвали причину глобального сбоя в системе оповещения пилотов

Специалисты установили причину сбоя в системе оповещения пилотов. К техническим неполадкам привел «битый» файл, а не кибератака, как предполагалось ранее. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», – говорится в твиттере авиарегулятора.

Накануне была зарегистрирована техническая неувязка в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. В результате сотни рейсов были отложены или отменены. Доступ к системе удалось быстро установить.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что во время сбоя главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты.

«Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в система в воздухе», – добавили в ведомстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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