Во Франции скончалась самая пожилая женщина планеты

Старейшая жительница планеты Люсиль Рэндон умерла во Франции в возрасте 118 лет. Женщина была монахиней и посвятила себя благотворительности.

Рэндон, также известная как сестра Андре, проживала в Тулузе. Последние 14 лет она находилась в доме престарелых. По словам сотрудников, женщина скончалась во сне.

«Это большая печаль, но… это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее смерть стала освобождением», – рассказал пресс-секретарь дома престарелых Дэвид Тавелла.

Люсиль Рэндон в юности работала учительницей, а после Второй мировой войны стала монахиней. Женщина пережила две эпидемии: в 1918 году она переболела испанским гриппом, а 2021 перенесла коронавирус.

В прошлом году титул старейшего человека в мире перешел Рэндон после смерти японки Канэ Танака в возрасте 119 лет.

Париж, Зоя Осколкова

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