Число новобранцев в британских вооруженных силах упало почти на треть. И почти каждый пятый военный подал в отставку на фоне продолжающегося на Украине конфликта, пишет Daily Mail.

«Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что резкое сокращение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, во флоте и в военно-воздушных силах, сопровождается волной увольнений со службы», – говорится в статье.

Количество новобранцев снизилось на 30%, а опытных военных, подавших в отставку, в 2022 году выросло на 17% по сравнению с 2021 годом. При сохранении таких темпов бегства из армии к 2025 году Великобритания будет располагать войсками «наименьшего размера со времен наполеоновских войн» – 73 тыс. регулярных солдат.

Издание напомнило предупреждение главы сухопутных войск генерала Патрика Сандерса об угрозе потери боеспособности британской армии в связи с отправкой военной помощи Киеву.

Уже в августе 2022 года уоррент-офицер Пол Карни призвал британских военнослужащих предупредить близких, что скоро отправятся на войну с Россией. Он посоветовал солдатам заранее побеспокоиться о поддержке соцработников и священников и запастись нужными контактами.

Лондон, Наталья Рязанова

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