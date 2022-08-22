Британских военных призвали подготовиться к войне с Россией

Уоррент-офицер Пол Карни призвал британских военнослужащих предупредить близких, что скоро отправятся на войну с Россией. Он обратился к военным через колонку в официальном журнале британской армии Soldier.

«Я прошу, чтобы вы обсудили с родственниками возможное развертывание прямо сейчас», – говорится в материале. По мнению Карни, солдатам стоит заранее побеспокоиться о поддержке социальных работников и священников и запастись нужными контактами.

Он отметил, что мир столкнулся «с новыми реалиями», но Великобритания готова «дать отпор любой агрессии».

После начала специальной военной операции России по защите на селения Донбасса Великобритания активно поддерживала киевский режим и нагнетала антироссийские настроения в Европе. Британский МИД призвал встретить силой «агрессию» России и не снижать давление санкций и военной помощи до полной победы над Россией.

Британский Минобороны одобрил украинские удары по объектам на территории России и призвал использовать для этого переданные Западом боеприпасы. А премьер-министр Великобритания Борис Джонсон предложил готовить на своих базах до 30 тыс. украинских военных в год.

Аналитики отметили особую роль Великобритании в навязывании своей повестки НАТО, который уже объявил Россию главным противником в своей новой концепции.

Россия начала военную спецоперацию после просьбы о защите со стороны руководства Донбасса. С учетом заявлений Киева о планах вступить в НАТО и заполучить ядерное оружие Москва поставила перед СВО задачи демилитаризации и денацификации Украины.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»