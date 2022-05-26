Британский МИД призовет Европу силой встретить действия России

Европа не должна отпускать газ в противодействии России, а отвечать на ее поведение силой, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом она намерена сказать в ходе визита в Боснию и Герцеговину, сообщили в пресс-службе министерства.

«Агрессию России нельзя унять. Это должно быть встречено силой. Мы должны быть неумолимы в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа», – приводит британский МИД выдержки из речи Трасс.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс на встрече с коллегами из стран Большой семерки призвала их активнее предоставлять Украине вооружения по стандарту НАТО и вводить против России новые санкции.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о двойственной стратегии Запада по ситуации на Украине. Россия не только должна провалить военную спецоперацию, но и полностью вернуть киевскому режиму все территории, включая Крым и Донбасс, считает министр. Он добавил, что только Украина должна решать, когда захочет согласиться на мир.

При этом Великобритания и США несколько раз заявляли, что не намерены напрямую вступать в конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия.

Российская военная спецоперация началась 24 февраля. Российские военные выдвинулись на территорию Донбасса для защиты местного населения после просьбы руководства донбасских республик.

Лондон, Наталья Рязанова

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