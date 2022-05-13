Великобритания объявила о санкциях против близкого окружения Путина

Великобритания объявила о введении новых санкций против граждан России, которых Лондон счел близким окружением президента РФ Владимира Путина. Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства, ограничения затронут даже экс-супругу главы российского государства и его родственников.

В частности, в «черном списке» упоминаются Людмила Очеретная, являвшаяся женой президента РФ, родственники главы государства Роман и Игорь Путины и Михаил Путин, которые якобы обеспечивают условия для роскошной жизни президента РФ и помогают ему в финансировании «режима».

В сообщении британского правительства также названы председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева и ее бабушка, а также другие граждане РФ, которых в Лондоне сочли «теневой сетью» российского лидера. В их число включены глава негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО «СОГАЗ» Михаил Клишин и генеральный директор ООО «Морской порт Геленджик» Владимир Колбин.

По данным британского МИД, после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине Лондон объявил о санкциях в отношении более 1000 физических и 100 юридических лиц на сумму 117 млрд фунтов стерлингов.

Лондон, Светлана Антонова

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