«Должны наносить удары, это законно»: Лондон поддержал атаки Украины по территории РФ

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи одобрил украинские удары по объектам на территории России, назвав действия Киева законными средством ведения боевых действий. Он считает, что Украина вправе наносить удары военным объектам на территории России и использовать для этого переданные Западом боеприпасы, чтобы нарушить логистику ВС РФ.

«Это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины», – заявил Хиппи в эфире Times Radio (цитата по РИА «Новости»). Так он ответил на вопрос, поддерживает ли Лондон удары Украины по территории России, в частности по складам нефтепродуктов.

Более того, замминистра подчеркнул, что Киев должен «наносить удары по своему оппоненту, атаковать логистические линии, поставки топлива, склады боеприпасов». Он счел эти объекты абсолютно законными военными целями для нарушения логистики.

При этом Хиппи подчеркнул, что не считает эту ситуацию примером того, что Великобритания или НАТО «стреляют напрямую в Россию», сообщает The Guardian. Он отметил, что многие страны мира используют импортные вооружения. «Вы, как правило, обвиняете не страну, которая его произвела, но страну, которые их использовала», – добавил Хиппи.

На заявления замглавы британского Минобороны отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», – написала она в своем телеграм-канале. «Глубина полета» мысли руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны», – добавила она.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»