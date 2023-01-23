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Понедельник, 23 января 2023, 13:31 мск

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В Иране возник дефицит воды из-за засухи в Афганистане

Иран недополучает пресную воду из-за погодных условий в Афганистане. При этом правящее движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заверяет, что намерено соблюдать договоренности по поставкам.

«Мы привержены соглашениям по воде, подписанным между Афганистаном и Ираном, но количество воды уменьшилось из-за отсутствия дождей и засухи. Надеюсь, что эта проблема будет решена с увеличением осадков», – заявил министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.

В свою очередь посол Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми подчеркнул, что властям необходимо приложить усилия для управления водными ресурсами таким образом, что они не тратились впустую.

Водные ресурсы Афганистана составляют 70 млрд кубометров в год. Лишь 20% используется для нужд страны, 80% поступает в Иран, Пакистан и Среднюю Азию, пишет «Интерфакс». В последнее время в Афганистане было возведено много водохранилищ и плотин на реке Гильменд, что могло стать причиной нехватки воды.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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