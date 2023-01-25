Власти Узбекистана уволят четверть госслужащих в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о сокращении штата госслужащих. Всего под увольнение попадут 24% сотрудников государственных организаций, передает портал nuz.uz.

Глава государства велел сократить управленческий и производственный персонал на 17 447 человек, чья работа оплачивается из бюджетных и внебюджетных средств. Новая численность работников министерств и ведомств установлена ​​в размере 56 573 человек.

Среди заместителей глав министерств и ведомств под сокращение попадут 30% – 63 человека. Из нынешних 207 чиновников в креслах останутся только 144 заместителей. Власти запретили вводить новые административные единицы за счет внебюджетных средств ведомств.

Ожидается, что сокращение штатов позволит сэкономить 1,5 трлн сумов (около 6,09 млн рублей). Кроме того, кадровые изменения позволят освободить 703 автомобиля, содержание которых обходилось бюджету еще в 70 млрд сумов.

На Украине прошли массовые увольнения чиновников. Своих мест лишились четыре заместителя министра, в их числе замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Также уволены главы Днепропетровской областной военной администрации, Запорожской ОВА, Киевской ОВА, Сумской ОВА, Херсонской ОВА.

Ташкент, Наталья Рязанова

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