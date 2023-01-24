На Украине уволены четыре замминистра и пять глав областных администраций

Кабинет министров Украины отправил в отставку заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, замминистров развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Кадровые решения были приняты на заседании кабмина во вторник, 24 января, сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее и.о. министра инфраструктуры, развития общин и территорий Украины, замглавы ведомства Василий Лозинский был задержан при получении взятки в 400 тыс. долларов.

Кроме того, кабинет министров поддержал проекты указов президента Украины об увольнении глав Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, Запорожской ОВА Александра Старуха, Киевской ОВА Алексея Кулебу, Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Также сообщается, что возглавлявший государственную систему по продаже госимущества «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев получил пост заместителя министра экономики Украины.

Накануне Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении анонсировал кадровые перестановки в министерствах и других органах центральной и местной власти, а также в правоохранительных органах.

Сегодня, 24 января, украинский президент принял отставку заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. По информации ряда украинских СМИ, сменщиком Тимошенко станет уволенный глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, а самого Тимошенко могут назначить руководителем Херсонской ОВА.

Также сегодня подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Его увольнению предшествовал коррупционный скандал с закупками по завышенными ценам продуктов для украинской армии.

Кроме того, на Украине уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко после обсуждения в СМИ новогоднего отдыха чиновника с семьей семьи в Испанию. На фоне скандала на Украине запретили выезжать за границу без служебной цели целому ряду госслужащих и представителей силовых структур.

Киев, Наталья Петрова

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