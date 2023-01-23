Зеленский объявил о чистках в руководстве

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении в понедельник, 23 января, заявил, что принял ряд кадровых решений, – пишут украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский фамилий кандидатов на замену не назвал, но сказал, что они касаются управленцев разного уровня в министерствах и других органах центральной и местной власти, а также в правоохранительных органах. Также глава киевского режима сказал, что часть решений о кадровых изменениях будет принята завтра.

Ранее в понедельник, 23 января, украинские издания со ссылкой на источники в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины, – прим. ред.) и правительстве страны сообщили, что заявление об увольнении написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, на его место планируется назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.

Кроме Тимошенко, в отставку могут уйти главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, которые связаны с Кириллом Тимошенко, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»