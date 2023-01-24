В правительстве Украины начинаются масштабные перестановки

В правительстве Украины возможны масштабные перестановки. Накануне появилась информация об отставках ряда высокопоставленных чиновников. Одного из них уже уволили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Владимир Зеленский это заявление подписал.

Вместе с Тимошенко в отставку могут уйти связанные с ним главы ОВА Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской областей.

Считается, что на смену Тимошенко придет глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба, а самого Тимошенко могут назначить главой Херсонской ОВА.

По угрозой отставки оказались и главы трех министерств: министр энергетики Герман Галущенко, министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

«Что касается министра обороны Алексея Резникова, то, после недавнего коррупционного скандала с закупками по завышенными ценам продуктов для ВСУ, раздавились призывы к его отставке, – пишет «Страна.ua». – Но сегодня, после заседания парламентского комитета по нацбезопасности и обороны, «слуги народа» фактически взяли под защиту министра, заявляя, что к нему претензий не имеется. Так что команды на его отставку, видимо, нет. По крайней мере пока».

Кроме того, поставлен вопрос об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, тесно связанного с заместителем министра инфраструктуры, развития громад и территорий Василием Лозинским, задержанным при получении взятки в 400 тыс долларов.

Киев, Платон Ефимчук

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