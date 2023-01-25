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Среда, 25 января 2023, 16:03 мск

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Польша предупредила о праве нескольких поколений на репарации от ФРГ

Фото: pixabay.com

Получение репараций за ущерб во время Второй мировой войны – право детей и внуков, заявил министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк. По его мнению, вопрос выплат может обсуждаться еще несколько поколений.

Министр отметил, что выплата репарация – это «нереализованная обязанность» Германии. Он предупредил, что Берлину еще предстоит это понять, пишут «Известия».

Польша потребовала от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за военные преступления, совершенные в Польше во время Второй мировой войны. Варшава обратилась за поддержкой своих требований к ряду стран и организаций, в том числе к ООН.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос репараций навсегда закрыт. По ее словам, Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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