СМИ: Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов

Власти Франции прорабатывают возможность начать подготовку украинских пилотов. Запрос от Киева получен и находится на рассмотрении, заявил помощник французского министра обороны.

Обучение украинцев будет одной из тем телефонных переговоров министров обороны Франции и Украины. Обсуждение состоится до конца недели, пишет Politico

Ране министр обороны Украины Алексей Резников попросил Париж помочь с подготовкой украинских пилотов. Киев запросил у западных союзников истребители, о которых «высоко отзывались эксперты».

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что его страна может отправить на Украину свои военные самолеты.

Париж, Наталья Рязанова

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