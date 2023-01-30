СМИ: Макрон не исключил поставок боевых самолетов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в понедельник, 30 января, заявил, что не исключает поставок самолетов на Украину, – сообщает издание Le Parisien.

В публикации французского издания говорится: «Прокативший» украинцев с танками Макрон решил поговорить о самолетах. Президент Франции во время поездки в Нидерланды вернулся к стратегии помощи Украине в противостоянии с Россией. Макрон указал, что, в принципе, ничего не запрещено в возможной поставке самолетов на Украину».

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев. Первый – полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину. Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли нашу обороноспособность», – цитирует президента Пятой республики Le Parisien.

Париж, Иван Бабурин

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