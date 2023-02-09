Макрон не обсуждал с Зеленским в Париже передачу истребителей Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон не обсуждал с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Париж поставку Украине боевых самолетов. Об этом французский лидер сообщил по приезде на саммит Евросоюза в Брюссель.

«Мы не обсуждали этот вопрос вчера вечером», – сказал он, отметив, что Париж был готов оказывать военную помощь Киеву с самых первых дней боевых действий.

Макрон при этом считает, что в настоящее время нужно сосредоточиться на тех поставках вооружений, которые будут полезны сейчас, «а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже», передает ТАСС.

Французский президент сообщил, что на вчерашних переговорах с Зеленским обсуждались первостепенные потребности Киева. Какие именно, он отказался уточнить, заметив, что только президент Украины вправе делиться такой информацией.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставок самолетов на Украину.

Украина настойчиво просит у западных стран передать ей боевые самолеты. На прошлой неделе генерал ВВС Франции Бруно Клермон заявил, что поставки самолетов Киеву – это красная линия, потому что Запад не готов помогать Киеву воевать на территории России.

Меж тем, по данным СМИ, британский премьер-министр Риши Сунак потребовал проработать вопрос передачи Украине военных самолетов. Лондон надеется стать первой страной, поставившей на Украину истребители в ходе специальной военной операции. Однако некоторые в кабмине усомнились в реальности этой затеи. Один из министров прямо заявил, что в стране просто нет «гребаных самолетов» для Киева, пишет портал inews.

Возможность передачи Великобританией истребителей Украине прокомментировал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. «Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью», – сказал он на брифинге.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, «подобные действия ведут к эскалации, затягивают конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины».

Поставки боевых самолетов «принципиально <…> не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, которой идет наша страна в плане достижения своих целей», – подчеркнул он.

Брюссель, Наталья Петрова

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