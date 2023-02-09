Британцы усомнились в возможности выучить украинцев летать на самолетах НАТО

Лондон предложил обучать украинских пилотов работе на стандартных самолетах стран НАТО, но источник в королевских ВВС заявил, что это невозможно. Даже в Великобритании не хватает квалифицированных пилотов, передает Sky News.

Британский премьер-министр Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредил, что самый краткий курс подготовки пилотов для реактивных военных самолетов займет три года. И это с учетом того, что каждый курсант с Украины уже будет не новичком, а опытным летчиком.

«Похоже, никто не открыл неудобную правду Риши Сунаку. Вся система британской военной летной подготовки находится в беспорядке: маленькие группы, нехватка инструкторов, параллельное обучение пилотов других стран, например Катара», – говорится в материале.

Собеседник издания в Королевских ВВС заявил, что Великобритания не в силах подготовить достаточное число пилотов даже для собственных войск. Он напомнил, что новобранцу требуется от 8 до 10 лет, чтобы пройти полную подготовку и получить место в передовой эскадрилье.

«Невероятно. Мы четко установили, что не можем обучать собственных пилотов», – сказал он на вопрос о возможности обучать украинских летчиков.

В ноябре 2022 года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес признал проблему подготовки пилотов для королевских ВВС. В стране не хватает военных пилотов для управления американскими истребителями-бомбардировщиками F-35, поскольку обучение занимает слишком много времени.

Лондон, Наталья Рязанова

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