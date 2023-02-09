В Брюсселе призвали страны ЕС дать Зеленскому истребители и дальнобойные системы

Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны-члены содружества как можно скорее передать Украине истребители и дальнобойные системы. Об этом она заявила в ходе заседания парламента. На заседании присутствует украинский президент. Зеленский выступил перед европарламентариями, а затем присоединился к саммиту ЕС, проходящему в Брюсселе 9-10 февраля.

Метсола заявила, что ЕС будет на стороне Украины «сколько потребуется». По ее словам, «мы должны чтить жертвы, которые платят украинцы за Европу, не только словами, но и делами».

«Страны (ЕС – прим. ред.) должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление [Украине] дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы», – сказала она, чьи слова приводят украинские СМИ.

Ранее сегодня польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова передавать Украине истребители, но не будет делать это первой, поскольку у Польши их недостаточно. По его мнению, в первую очередь при принятии решения в рамках НАТО поставлять самолеты Киеву должны страны, у которых их больше.

«Мы будем положительно отвечать на это при условии, что те, у кого этих истребителей больше всего, имеют самые современные, смогут их передать Украине. Только в такой последовательности я представляю себе эту тему. В другой последовательности Польша не будет в первых рядах, потому что у нас недостаточно истребителей, поэтому мы заказали новые F-35», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя обсуждение на Западе поставок боевых самолетов Украине, заявил, что подобные решения ведут к эскалации и затягивании конфликта. «Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью», – сказал он журналистам.

Брюссель, Наталья Петрова

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