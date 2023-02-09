Британский министр заявил, что у Лондона нет «гребаных самолетов» для Киева

Британский премьер-министр Риши Сунак потребовал проработать вопрос отправки на Украину военных самолетов. Но один из министров прямо заявил, что в стране просто нет «гребаных самолетов» для Киева, передает портал inews.

Великобритания надеется стать первой страной, поставившей на Украину военные самолеты в ходе специальной военной операции. Но некоторые в правительстве сомневаются в реальности этой затеи. Один из министров очень эмоционально отреагировал на очередную просьбу киевского режима.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», – сказал политик.

По данным портала, британские ВВС располагают более 130 истребителями Typhoon. Из них 30 уже вылетали половину своего ресурса, их должны списать в 2025 году. Но даже если отправить Украине эти самолеты, инициатива все равно обойдется Великобритании в «сотни миллионов фунтов стерлингов».

Киев просит у Запада боевые самолеты почти с самого начала СВО. Генерал ВВС Франции Бруно Клермон заявил, что поставки самолетов Киеву – это красная линия, потому что Запад не готов помогать Украине воевать на территории России. При этом, в Киеве уверены, что главное получить первую партию самолетов, и остальные страны «подтянутся».

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»