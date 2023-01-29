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Воскресенье, 29 января 2023, 11:53 мск

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Беспилотники атаковали военные объекты в Иране

В Иране произошли ЧП сразу на нескольких заводах, где производят товары военного назначения. Как минимум в одном случае речь идет об атаке беспилотников. Об этом сообщает IRNA.

БПЛА заметили у завода боеприпасов в иранском Исфахане. Один из дронов сбила система противовоздушной обороны, два других были перехвачены оборонительными ловушками и уничтожены. В результате атаки жертв нет.

Кроме того, взрывы прогремели на заводах в городах Хамадан и Кередж. По данным СМИ, на этих предприятиях собирают беспилотники. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Также в соцсетях было опубликовано видео с места мощного пожара на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Причина пожара устанавливается.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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