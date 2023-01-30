Американские дипломаты предупредили граждан о вероятности терактов в Турции

Посольство США в Анкаре предупредило американских граждан о вероятности терактов в Стамбуле. Сообщение об этом размещено на сайте дипмиссии.

По данным дипломатов, целью террористов могут стать церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран.

«В особенности это районы [Стамбула] Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль», – сообщило посольство.

Отмечается, что это обновленное предупреждение от 27 января 2023 года, тогда речь шла об инцидентах с сжиганием Корана в Европе.

Анкара, Зоя Осколкова

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