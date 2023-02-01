Молдавия получила дрова из Румынии в рамках пакета помощи

Румыния передала Молдавии первую партию дров по сниженной цене в рамках пакета помощи. Твердое топливо раздадут пожилым людям, инвалидам, принявшим беженцев семьям, сообщила пресс-служба молдавского министерства окружающей среды.

«2100 кубометров древесины будут бесплатно переданы ветеранам войны, пенсионерам старше 70 лет, людям с ограниченными возможностями, семьям с беженцами-иждивенцами и центрам размещения. Дрова поступят в мэрии, а оттуда будут распределены», – рассказали в министерстве.

Румыния откликнулась на просьбу о помощи Молдавии и согласилась продать 130 тыс. кубометров дров вдвое дешевле обычной цены: 200 румынских леев (40 долларов) за кубометр. Оплату сделки обеспечило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В конце 2022 года Молдавия пригрозила ПАО «Газпром» иском за невыполнение контракта, поскольку страна вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке. В октябре «Газпром» предупредил о прекращении поставок «голубого топлива» в Молдавию или расторжении контракта, если уже отправленные объемы газа не будут оплачены.

Москва, Наталья Рязанова

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