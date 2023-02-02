Британцев ждет рекордный рост счетов за воду

Водопроводные предприятия Великобритании планируют увеличить плату за воду, в среднем, на 7,5%. Это станет рекордным ростом счетов почти за 20 лет, пишет Times.

Ассоциация Water UK предупредила о подорожании с 1 апреля на 60 пенсов в неделю. Для среднего домохозяйства подорожание составит до 448 фунтов в год.

«Мы знаем, что любое повышение нежелательно, особенно в настоящее время», – сказал директор по вопросам политики Water UK Стюарт Колвилл. И подчеркнул, что темпы подорожания услуг будут ниже инфляции.

В октябре 2022 года максимально допустимый размер счетов за газ и электроэнергию для британцев вырос на 80% – до 3549 фунтов стерлингов в год.

Лондон, Наталья Рязанова

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