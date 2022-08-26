В Великобритании верхний предел счетов за электричество поднимут на 80%

Максимально допустимый размера счетов на электроэнергию для простых британцев поднимут на 80%. Изменения вступят в силу с 1 октября, сообщила пресс-служба британского энергорегулятора Ofgem.

Поставщики не смогут установить цены на электроэнергию выше определенного регулятором порога.

«Предельные цены на энергию увеличатся до 3549 фунтов стерлингов в год за газ и электричество для среднестатистического домохозяйства с 1 октября 2022 года», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

С новым лимитом счета для британцев могут вырасти на 1578 фунтов, т.е. на 80% по сравнению с нынешними. Ранее порог цен на энергию был установлен на отметке в 1971 фунт стерлингов.

Ofgem изменил политику в сфере регулирования цен из-за неустойчивости рынка и продолжающегося роста цен на энергоносители. Раньше ценовой порог меняли дважды в год: перед летним и зимним периодами. В начале августа регулятор объявил, что сможет менять лимиты каждые три месяца.

Ранее аналитики подсчитали, что власти Великобритании потратят более 100 млрд фунтов стерлингов или 118 млрд долларов на компенсацию выросших счетов за отопление и электроэнергию. Британцы в июне платили за коммунальные услуги на 40% больше, чем год назад.

Лондон, Наталья Рязанова

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